Controles vrachtwagens in Hechtel: voor ruim 7.000 euro boetes

Politie Kempenland heeft woensdag samen met de lokale politie van Lommel en de Wegpolitie Limburg een actie rond zwaar vervoer gehouden in Hechtel. Bij de controle van 21 vrachtwagens werden 11 boetes opgesteld. Het totaalbedrag was 7.123,42 euro.

Het dispositief werd in twee tijden georganiseerd ter hoogte van de Prijzenklopper aan de Peerderbaan in Hechtel. De politie stelde nog een proces-verbaal op, waarin 17 overtredingen werden weerhouden. Er werd ook 1 proces-verbaal opgesteld voor een positieve speekseltest, de bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Alle inbreuken werden opgehouden door middel van afladen, of het in regel stellen.

