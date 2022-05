Fransman Cherel leert het plassen in het openbaar niet af, dat worden zo stilaan dure plasjes...

Mikaël Cherel blijkt een hardleerse kerel te zijn. De Fransman van AG2R-Citroën werd dinsdag met 250 Zwitserse frank beboet wegens ‘onbetamelijk gedrag in het openbaar’. Woensdagavond had hij opnieuw prijs.

Dat worden zo stilaan dure plasjes want 500 Zwitserse frank staat toch gelijk tot een kleine 480 euro. Het slechte voorbeeld werd in de etappe naar Messina gevolgd door de Nederlander Pascal Eenkhoorn. De prof van Jumbo-Visma werd ook op de bon geslingerd door de UCI-wedstrijdjury, die de voorbije dagen niet al te veel boetes moest uitdelen.

Bij de ploegleiders zijn Stefano Zanatta (Eolo-Kometa) en Allan Davis (Lotto-Soudal) voorlopig de stoute leerlingen. Goed voor respectievelijk 500 en 1000 Zwitserse frank. Het bizarre van het verhaal bij de ploegleiders is dat de hoofdverantwoordelijke die boete krijgt. Allan Davis zat niet eens aan het stuur toen hij op de bon werd geslingerd voor gevaarlijk rijden in het publiek. Dat was dinsdag toen de ploegauto een oproep kreeg dat Roger Kluges fiets kapot was en zijn schoenen na een aanrijding met een motard… (hc)