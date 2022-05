Jérémie Makiese is klaar om alles te geven in halve finale Eurovisiesongfestival: “En mijn belangrijkste geluksbrengers zullen in de zaal zitten: mijn ouders, broers en zus”

Waarom ze van Stockholm tot Belgrado voor hem moeten televoten? “Brussel is de hoofdstad van Europa. En ik kom van Brussel. Dus ik ben een belangrijk persoon voor Europa.” Jérémie Makiese moet lachen om zijn curieuze antwoord.

In Turijn, de gaststad van de liedjeswedstrijd, zit een ogenschijnlijk ontspannen artiest voor ons. Dat ís hij ook, antwoordt Jérémie in het Nederlands, met hier en daar een woordje Engels ertussen. “Ik heb geen tijd om te stressen. Ik ben chill. En excited. Een moment als dit zal ik in mijn leven nooit meer beleven.”

Opgewonden is hij dus, de meest Belgische kandidaat in de Songfestivalgeschiedenis. Jérémie werd geboren in Antwerpen uit Congolese ouders en verhuisde als kind naar Brussel. Hij is perfect tweetalig. Nadat hij vorig jaar The voice Belgique won op RTBF, bood die Franstalige openbare omroep hem het ticket naar Turijn aan.

© AP

Voor het vertrek naar Turijn liep je een infectie op je stembanden op. Tijdens de repetities had ik het gevoel dat je daar nog niet helemaal van verlost bent.

Jérémie Makiese: “Die infectie had ik opgelopen door te veel te zingen. Maar ik ben intussen genezen. Tijdens de repetities ging ik niet voluit, om mijn stem te sparen voor het grote moment. Ik drink ook veel heet water met gember, citroen en honing.”

De bookmakers zien je kantje boord de finale halen, om bij eventuele kwalificatie zaterdag te eindigen in de middenmoot.

“Ik volg de voorspellingen slechts vanop afstand. Het Songfestival is geen absolute wetenschap. In alle eerlijkheid: ik ben niet bezig met punten en rangschikkingen, ik wil mensen raken.”

Kom op, je hebt toch verwachtingen?

“Ik wil eerst de halve finale overleven. Daarna kan ik dromen over de top vijf. Of waarom niet: over de overwinning? Voor mij is het Songfestival sowieso al geslaagd als ik de beste vertegenwoordiger van ons land ben geweest. België moet trots op me kunnen zijn. ”

Wie beschouw jij als jouw concurrenten?

“Ik zie het Songfestival niet als een wedstrijd met winnaars en verliezers. Het gaat erom dat muziek je raakt, wat de liedjes van Italië, Roemenië en Azerbeidzjan bij mij doen. Iedereen zegt dat Oekraïne gaat winnen. Alle respect daarvoor. Dat deuntje zit echt in mijn hoofd.”

Heb je raad gevraagd aan oud-deelnemers?

“Toen ik het aanbod kreeg om België te vertegenwoordigen, zei ik pas ja na een telefoontje met Loïc Nottet (de Belgische deelnemer in 2015, red.). Je moet van je muziek houden, dat is het geheim, vertelde hij mij. Ik ben geen fake guy. Daarom was het voor mij een belangrijke voorwaarde dat ik kon meeschrijven aan mijn Songfestivallied, wat ik met al mijn muziek doe. En volgens Sandra Kim (winnares in 1986, red.) moet ik me in de eerste plaats amuseren.”

Heb je een geluksbrenger?

“Ken je de flessenpost van zeelieden? Wel, een vriendin stopte een boodschap in een fles: Bon chance, Jérémie. We steunen je. Hiermee geven we je al onze liefde en kracht. Die fles gooi ik straks in de Po (rivier die Turijn doorkruist, red.). Maar mijn belangrijkste geluksbrengers zullen in de zaal zitten: mijn ouders, broers en zus.”

Naast zanger ben je doelman bij de beloften van Excelsior Virton. Wat brengt jouw toekomst?

“Ik ben even gestopt met voetbal, om me honderd procent te focussen op het Songfestival. Hierna wil ik weer tussen de palen gaan staan. Ik mis het voetbal. Maar ik kan ook niet zonder muziek leven. Ik wil geen keuze maken tussen mijn beide passies.”

Tweede halve finale van Songfestival, Eén, 21 uur