‘The Freestyle’ van Samsung is een opvallende nieuwkomer op de markt, maar is de slimme draagbare projector ook z’n geld waard?

Draagbare beamers zijn leuke en handige gadgets om met vrienden of familie video’s, films of sportwedstrijden te bekijken tijdens feestjes thuis, op vakantie, de camping of in de tuin. Samsung lanceert met The Freestyle een op zijn minst opvallende nieuwkomer in deze nichemarkt. Wij pakten de verse popcorn erbij en bekeken tot wat deze cinemacilinder in staat is.