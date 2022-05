Ideetje op de wielerredactie, resoluut afgeblazen door Quick-Step Alpha Vinyl: of we misschien een Giro-rit konden volgen met Ilan Van Wilder, die thuiszit met een gebroken kaakbeen? Een interview kan, een etappe volgen niet. Te veel zout in de wonde. “Ik ga eerlijk zijn: koers kijken, daar word ik nu echt niet blij van.”