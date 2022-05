Het leegstaande gebouwencomplex in Beringen brandde op 11 augustus 2019 volledig uit. — © Borgerhoff

De drie jongeren die in 2019 in Beringen brand hebben veroorzaakt in een leegstaand gebouw waarbij twee brandweermannen tijdens het blussen zijn omgekomen, kunnen straffen oplopen die ver uiteen liggen. De toen minderjarige verdachten kunnen er met een berisping af komen, maar voor hetzelfde geld riskeren zij, net als hun oudere makker, tot 20 jaar cel.