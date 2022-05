Triatleet Marten Van Riel (29) brak begin maart het wereldrecord op de halve Ironman, maar zaterdag begint in het Japanse Yokohama pas echt het seizoen van de nummer vier van de voorbije Olympische Spelen. Want de missie is duidelijk: olympisch goud in Parijs 2024. Maar dan moet hij voorlopig zijn droom om te schitteren op de Ironman van Hawaï in de koelkast zetten.