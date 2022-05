Alfred Schreuder is rond met Ajax, maar coach van Club Brugge wil dat voor de camera (nog) niet bevestigen

Zodra de afspraken tussen beide partijen op papier zijn gezet en de handtekeningen onder de verbintenis staan, gaat de droom van Schreuder – ooit hoofdtrainer van Ajax te zijn – in vervulling. De voormalig speler van onder meer Feyenoord, RKC, NAC, FC Twente en Vitesse liet in zijn contract als coach van Club Brugge niet voor niets een gelimiteerde transfersom opnemen. Daardoor kan hij voor 1,5 miljoen euro naar Ajax.

Na de wedstrijd tegen Union kreeg Schreuder uiteraard een vraag over Ajax. “Ik heb hier geen antwoord op, ik hou me volledig met Club Brugge bezig. Die geruchten, daar kan ik niks mee. Wat er in de toekomst gebeurt, dat weten we niet. Dat Ajax kampioen is? Ik heb het gehoord. Leuk voor ze”, probeerde hij te ontkennen, maar zijn lichaamstaal leek hem toch te verraden…