Martine Driessen (links) is in Dorfen onder meer actief in een repaircafé. — © rr

Maasmechelen/Dorfen

Op sinterklaasavond in 1992 was Martine Driessen uitgenodigd op een feestje waar ook Markus te gast was. Het duurde niet lang voor de Maasmechelse de liefde van haar leven volgde naar Beieren. In Dorfen is Martine uitgegroeid tot voorvechtster van verdraagzaamheid.