Het is intussen een jaarlijkse traditie. Met de “100 Beste Zomerwijnen” verkiezen we de wijnmaker die ons het voorbije jaar verrast heeft met enkele uitzonderlijke wijnen. Jonathan Sanchez van Domaine de la Baume (Languedoc) is na de familie Perrin, Fantini (twee keer), Miguel Torres, Gérard Bertrand en Alma Cersius de zesde laureaat in ons rijtje.