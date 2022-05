“Ik zie veel meer documentaires verschijnen over mannen in de sportwereld, dan over vrouwen”, aldus sportjournalist Ruben Van Gucht (35). Daarom werkte hij het afgelopen jaar aan de documentairereeks Sport/vrouw, vanaf 25 mei op Eén. “Waarin ook al eens een taboe sneuvelt. Want hoe vaak hoor je sportvrouwen praten over de invloed van menstruatie op hun sportcarrière?”