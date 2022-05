Advocaat verdachte brandstichting: "Cliënt is opgelucht dat waarheid aan het licht komt"

Volgens de advocaat van één van de verdachten heeft haar cliënt spijt van wat er gebeurd is, en is hij zelfs opgelucht dat de waarheid nu aan het licht komt. De jongeren gingen naar eigen zeggen vaker naar het leegstaande pand om er te 'chillen'. Zo ook de dag van de fatale brand. Toen ze er die bewuste avond vertrokken, wisten ze niet dat er brand ontstaan was. De schok was dan ook groot toen bekend raakte dat er doden gevallen waren, zegt de advocaat. Maar uit schrik voor de reacties én omdat hij zijn vrienden niet wilde verraden, hield haar cliënt de lippen stijf op elkaar.