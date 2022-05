Beringen

Het best bewaarde geheim van Beringen-Mijn is ontrafeld, dankzij de niet-aflatende drang van de nabestaanden van de twee overleden brandweermannen. Zij slaagden erin de waarheid naar boven te krijgen in een gemeenschap waar meerdere inwoners wisten wie de daders van de brandstichting waren, maar waar de lippen drie jaar lang stijf op elkaar bleven.