Voor 20.000 euro boetes bij vrachtwagencontroles in Halen en Herk-de-Stad

Met mobiele weegmatten heeft de politie LRH woensdag gecontroleerd of vrachtwagens overladen waren. De controle gebeurde op de grens van Halen en Herk-de-Stad. Dertien van de 28 gecontroleerde voertuigen waren in overtreding. Twaalf boetes werden opgesteld voor slechte ladingzekering, technische tekortkomingen en overlading. Drie bestuurders kregen een pv voor druggebruik in het verkeer. Er werd voor 20.000 euro aan boetes opgesteld. maw