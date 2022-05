De brandweer heeft woensdag rond 00.20 uur een brand moeten blussen in de A. Sauwenlaan in Dilsen. Daar bleek in de loop van de dag afvalhout zijn opgestookt. Het vuur was mogelijk niet volledig uit. Na enige tijd smeulen, is er brand in de achtertuin ontstaan. De veroorzaker van de brand krijgt de factuur voor de brandweerinterventie. maw