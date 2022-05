Opmars schurft in België blijft raadsel voor wetenschappers

Sinds eind vorig jaar duiken berichten op over de opvallende opmars van schurft, een ziekte die daarvoor amper nog bestond. Op de prangende vraag waarom dat zo is, moeten wetenschappers voorlopig het antwoord schuldig blijven.

“We hebben geen sluitend antwoord”, zegt dokter Steven Van Den Broucke van het Tropisch Instituut. “De mogelijke verklaringen zijn speculatief. Het zou te maken kunnen hebben met migratie of de hygiëne. Maar evengoed zou het kunnen komen van studenten die nauw contact hebben met elkaar of omdat de zalf minder efficiënt werkt dan vroeger en dus resistent geworden is.”

Geen routinetest

“Bovendien is er geen routinetest voor antibiotica beschikbaar om te kijken waar het probleem juist zit. Deze mijt is een notoir moeilijk te onderzoeken beest”, aldus Van Den Broucke. “Het is tot slot lastig omdat je eigenlijk iedereen moet behandelen die in contact kwam met het besmettelijke beestje en niet enkel degene die er het meeste last van had.”

In ziekenhuizen, bij huisartsen en dermatologen, overal blijft men een stijging merken van het aantal gevallen in ons land. Patiënten kunnen pas terecht bij het Tropisch Instituut als ze via andere kanalen uitbehandeld zijn. “Per dag hebben we zo’n tien patiënten”, zegt Van Den Broucke. “De stock medicatie - pilletjes - gaat er snel door. Ook bij apothekers in het Antwerpse zijn er problemen met de zalf in stock, mede door internationale toeleveringsproblemen.”