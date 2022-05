Niet Fabio Jakobsen of Dylan Groenewegen, maar piepjonge Olav Kooij is eerste leider na sprintzege in Ronde van Hongarije

De Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) heeft woensdag de openingsetappe gewonnen van de Ronde van Hongarije, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Hij was de snelste in een pelotonsprint en verovert daarmee ook de eerste leiderstrui. Na een lange ontsnapping is de Belg Jens Reynders tweede in de stand.

Nadat Boedapest de ‘Grande Partenza’ van de Ronde van Italië had georganiseerd, bleef een deel van het personeel van de WorldTour-teams pleisteren in Hongarije voor de 43e editie van de nationale rittenkoers van het Oost-Europese land. Het gevolg was een bijzonder sterk deelnemersveld voor een 2.1-koers, met de Nederlandse sprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen als publiekstrekkers.

In de 195 kilometer lange openingsetappe tussen Csakvar en Szekesfehervar kreeg het peloton heel wat hellingen voor de wielen. Dat schrikte Aaron Van Poucke en Jens Reynders van Sport Vlaanderen-Baloise niet af: zij vormden samen met de Amerikaan Joey Rosskopf en thuisrenners Marton Dina en Viktor Filutas de lange ontsnapping. Dat ze hun inspanningen prima hadden ingedeeld, bleek toen Reynders, Van Poucke, Rosskopf en Dina zes kilometer voor de finish nog steeds meer dan een halve minuut voorsprong hadden.

Bij het ingaan van de slotkilometer zat het avontuur van de vluchters er toch op en kon de laatste voorbereiding van de sprint beginnen. Daarin waren Jakobsen en Groenewegen uiteindelijk niet voorin het peloton te bespeuren, maar wel hun jonge landgenoot Olav Kooij, die het afmaakte voor de Italiaan Elia Viviani en de Brit Matthew Walls. Sasha Weemaes, een ploegmaat van Van Poucke en Reynders, was de beste Belg op de achtste plaats.

Het is voor de amper 20-jarige Kooij al de vierde seizoenszege, na twee etappes en de eindstand in de Franse Omloop van de Sarthe. In het klassement heeft hij twee seconden voorsprong op Reynders, zijn eerste achtervolger. Viviani is derde op 0:04.