David Goffin is weer op de sukkel met rug en verliest in Rome van 21-jarige Amerikaan

Goffin verloor in de tweede ronde tegen de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 38) in twee sets: 6-0 en 7-6 (7/1) De wedstrijd duurde 1 uur en 44 minuten. Goffin trof de 21-jarige Brooksby nooit eerder. De Luikenaar kwam in de eerste set helemaal niet in de wedstrijd, leek onder meer met de rug te sukkelen en maakte gebruik van medische assistentie. In de tweede set toonde hij een ander gezicht, maar was Brooksby toch nog te sterk in de tiebreak.

De 31-jarige Luikenaar spoelde in april met de eindzege in Marrakech een lange reeks erg moeilijke maanden door, waarin hij weinig potten brak en steeds verder wegzakte op de ATP-ranking. Vorige week zorgde Goffin in de achtste finales in Madrid nog ei zo na voor een ferme stunt tegen Rafael Nadal.