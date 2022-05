Lanaken opent rouwregister voor overleden schrijver Jeroen Brouwers

Naar aanleiding van het overlijden van de schrijver Jeroen Brouwers - die in Lanaken woonde - opent het gemeentebestuur een rouwregister vanaf donderdag 12 mei om 11 uur. Inwoners en sympathisanten kunnen vanaf dan hun medeleven betuigen in de inkomhal van het gemeentehuis.

“De beroemdste inwoner van onze gemeente is overleden”, meldt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “Hij was een inwoner van Pietersheim. Ik sprak hem een tijdje geleden nog. Fysiek was hij versleten maar geestelijk nog altijd gevat en soms zelfs spiritueel humoristisch. Hij en zijn partner ontvingen schepen Jolein Martens en mezelf erg gastvrij in hun tuin. We werden er spontaan getrakteerd op taart. Jeroen vertelde ons over een programma rond zijn werk in de culturele centra. Misschien ook iets voor Lanaken? verzuchtte hij nog.”

Maar het coronavirus stak stokken in de wielen en de voorstelling ging niet door. Burgemeester Keulen: “Een van de reuzen van de Nederlandse literatuur is bezweken. Zijn werken blijven en maken hem onsterfelijk. Bij leven was hij reeds een icoon. De vele literaire prijzen vormen het bewijs. Rust zacht, Jeroen Brouwers.”

In de inkomhal van het gemeentehuis werd een hoekje met een rouwregister ingericht, waar alle sympathisanten van de schrijver hun medeleven kunnen betuigen. Dat kan vanaf donderdag 12 mei - 11 uur tot en met vrijdag 20 mei, tijdens de gebruikelijke openingsuren.

(eva)