Onze tv-tips: Ex-verslaafde, collaborateurs en en gevaarlijke goedje

Navalny

NPO2, do, 22.19u

Fascinerende documentaire waarin de Russische oppositieleider Alexej Navalny en zijn team gevolgd worden terwijl ze de waarheid achter zijn vergiftiging proberen te achterhalen. Tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou in augustus 2020 werd de oppositieleider dodelijk ziek. In een ziekenhuis in Berlijn stellen de artsen vast dat hij vergiftigd werd met novitsjok, een zenuwgif dat ook al de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Julia bijna het leven kostte. (tove)

Bariloche

Canvas, do, 21.20u

Eric Goens is te gast in het huis van Reni. Ze werd 72 jaar geleden geboren als tweede dochter van het Vlaams echtpaar in ballingschap Michel Viane en Yvonne Bijnens. Vader Michel vocht tijdens WO II als Oostfronter met het Duitse leger tegen de Russen in Stalingrad. Deze docureeks belicht voor het eerst de verhalen van vergeten Vlaamse collaborateurs die na de oorlog naar Argentinië zijn gevlucht om er een nieuw leven te beginnen in het idyllische Bariloche. (tove)

T2 Trainspotting

VTM 3, do, 22.30u

Het was een van de toonaangevende films uit de jaren 90, en in 2017 kwam er op de prent van Danny Boyle een vervolg. Opnieuw met Ewan McGregor. Ook in de film zijn we 20 jaar later. Ex-verslaafde Mark keert terug naar de enige plaats die hij thuis kan noemen. Zijn oude maten wachten hem op met alle gevolgen van dien. Wederom flitsend gemonteerd en met een fijne soundtrack. Ook leuke knipogen naar de eerste film waaronder de choose-life-monoloog. (tove)