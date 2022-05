Slechts 740 tickets voor Union-supporters in bomvol Jan Breydelstadion

In de vorige thuismatch van Club tegen Union, eind januari, was er amper ambiance. Nogal wiedes, want door corona was het stadion leeg. Misschien was dat een van de redenen waarom het team van Schreuder zich toen wat liet aftroeven en niet verder kwam dan een 0-0? Nu is het totaal anders, want Jan Breydel zal bomvol zitten voor de topper.

Dat betekent zo’n 28.000 man en een heksenketel.“Iedereen weet dat ons publiek geweldig is. Geen idee of het de doorslag zal geven, maar voor zo’n wedstrijden en zo’n sfeer zit je in het voetbal”, aldus Schreuder.

Bij Union balen ze toch een beetje, want ze kregen maar 740 tickets, omdat Club er van de veiligheidsdiensten ook maar 740 voor het Dudenpark had gekregen. Ze waren graag met dubbel zoveel fans afgezakt, maar het zij zo. Het wordt overleven in het hol van de leeuw en hopen dat scheidsrechter Erik Lambrechts het hoofd koel houdt. “Het kan warm worden in Brugge, ja”, beseft ook Mazzu. “Maar ik geloof in de neutraliteit van de arbitrage. Van die zaken moeten we ons niks aantrekken.”