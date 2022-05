REACTIES. Démare opgelucht na eerste seizoenszege, Gaviria wijst naar derailleur en Ewan naar gebroken wiel

“Het mag duidelijk zijn dat ik supertevreden ben om hier in de Giro te winnen”, lachte Démare al zijn tanden bloot in aankomstplaats Messina. “Dit is mijn eerste zege van het seizoen. Het was een moeilijke dag, maar finaal is de sprint goed verlopen. Die ging best vlot voor mij, al leek het van buitenaf misschien heel chaotisch. De jongens hebben een superjob gedaan, en ik had genoeg geduld bij het aangaan van mijn sprint.”

Het zag er halfweg de vijfde etappe nochtans penibel uit voor Démare toen hij moest afhaken na een tempoversnelling op de langste beklimming van de dag. “Die klim was moeilijk, maar dat hadden we verwacht. Ik verloor best veel tijd, maar de jongens hebben het super gedaan door me terug te brengen in de afdaling. Ik had iedereen rond me, en we gingen als kanonskogels naar beneden. Het ging heel, heel snel. Daarna hebben we al snel Attila (Valter, red.) en Clément (Davy) mee op kop van het peloton gezet. Zij hielden het tempo hoog zodat de rest (onder meer Mark Cavendish en Caleb Ewan waren gelost, red.) niet kon terugkeren.”

Voor de 30-jarige Franse veelwinnaar was het niet alleen de eerste seizoenszege, maar ook de eerste overwinning in de WorldTour sinds de Giro van 2020. “We weten wat we kunnen. Maar dit is koers: het is soms moeilijk om de dingen te doen slagen. Je mag het hoofd dan niet laten hangen en je moet er voor blijven gaan.”

Gaviria: “Problemen met mijn derailleur”

Fernando Gaviria strandde op de tweede plek: “Ik voelde me vandaag heel goed en er werd de hele etappe goed voor me gezorgd. Ik had uiteindelijk problemen met mijn derailleur en ik kon niet in de versnelling komen die ik nodig had. Het was een hectische finale en ik denk dat iemands wiel me van achteren heeft aangeraakt. Het is echt frustrerend en ik kon het niet verbergen op de lijn, maar dit zijn dingen die kunnen gebeuren in races.

Heeft het mij de overwinning gekost? Ik weet het niet, want Demare was ook erg sterk vandaag. Het belangrijkste is dat de benen goed zijn en dat we echt gemotiveerd en gefocust zijn voor een nieuwe kans morgen.”

Caleb Ewan: “Wiel gebroken op slechtste moment”

De eerste dag viel hij, zondag was hij niet goed gepositioneerd en deze keer was Caleb Ewan in Messina in geen velden of wegen te bespeuren. Hij hinkte zelfs op de klim achter Cavendish aan. “Ik moest van fiets wisselen op het slechtst mogelijke moment, onderaan de col van tweede categorie”, aldus de Australische kopman van Lotto-Soudal. “Ik raakte een versnellingsapparaat van een voorganger, waardoor er enkele spaken braken in mijn voorwiel. Dat moest gewisseld worden. Selig wachtte me op, maar het was onbegonnen werk omdat de koers net ontploft was. Ik heb nog niet in detail gekeken naar de donderdagetappe, maar het lijkt me een nieuwe opportuniteit te zijn”, aldus de man waarvan grote baas John Lelangue verwacht dat hij die broodnodige UCI- punten in Italië scoort.(hc)