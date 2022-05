Leerkrachten vragen meer omkadering voor digitalisering

Slechts 78 procent van de leerkrachten beschikt over een eigen computer of laptop, maar meer nog dan hardware is er meer omkadering nodig om de digitalisering in het onderwijs door te zetten. Dat blijkt uit de allereerste Lerarenbarometer van Fourcast for Education, een bedrijf dat scholen begeleidt inzake ICT en technologie.

De Lerarenbarometer werd woensdag gepresenteerd in Antwerpen en meteen voorgelegd aan een expertenpanel. “Investeren in laptops is nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat ze daarna niet ongebruikt blijven liggen”, zegt zakelijk directeur Jeff Van Poppel van het Antwerps Stedelijk Onderwijs. “De leerkrachten moeten mee zijn in het verhaal. We moeten hen leren omgaan met digitaal materiaal, maar ook hoe ze het kunnen inpassen in hun lessen en wanneer ze het best wel en niet gebruiken.”

De barometer is gebaseerd op een bevraging van 250 leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. Slechts de helft gaf daarin aan dat hun school al een duidelijke visie op ICT heeft. De leerkrachten zelf lijken nochtans overtuigd van het nut: 80 procent vindt dat digitaal materiaal voor leerwinst kan zorgen en 78 procent vindt dat ze hun begeleidende rol beter kunnen vervullen, bijvoorbeeld omdat digitalisering voor een meer gedifferentieerde aanpak kan zorgen die meer op maat is van elke leerling.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde onlangs aan 20 miljoen euro vrij te maken voor ICT-bijscholing van leerkrachten en dat lijkt geen moment te vroeg. “Leerkrachten vragen om meer begeleiding en ondersteuning bij de digitale keuzes die ze moeten maken”, zegt Joëlle Robberecht van Fourcast of Education. “Er is een duidelijke nood aan een overzicht van de digitale mogelijkheden want op dit moment is er enorm veel keuzestress. Leerkrachten zijn hiervoor niet altijd opgeleid en zoeken daarom cursussen en opleidingen die passen bij hun eigen niveau.”