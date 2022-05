België op vijfde plaats in wereld voor aantal zonnepanelen per inwoner

België staat wereldwijd op de vijfde plaats wat het aantal zonnepanelen betreft, geteld per hoofd van de bevolking. Australië is koploper, gevolgd door respectievelijk Nederland, Duitsland en Japan. Dat blijkt uit een rapport van SolarPower Europe. De Europese sectororganisatie becijfert dat het geïnstalleerd vermogen in België 599 watt per inwoner bedraagt.

In Australië gaat het om 1.049 watt per inwoner, in Nederland om 825 watt per inwoner, in Duitsland om 714 watt per inwoner en in Japan om 616 watt per inwoner. De top 10 wordt vervolledigd door Malta, Luxemburg, Denemarken, Zuid-Korea en Zwitserland.

In absolute zin is veruit de meeste capaciteit te vinden in China. Daar ligt 33 procent van het wereldwijde totaal. Op een flinke afstand volgen de Verenigde Staten met 13 procent, Japan met 8 procent en Duitsland met 6 procent van de wereldwijde capaciteit.

Volgens het rapport is de capaciteit voor zonne-energie wereldwijd in drie jaar tijd verdubbeld. In april van dit jaar is de grens van een terawatt gepasseerd, becijfert SolarPower Europe. De organisatie verwacht in de komende drie jaar een verdere versnelling, tot 2,3 terawatt in 2025.

Ter vergelijking: in 2002 was wereldwijd voor 2 gigawatt aan zonne-installaties geïnstalleerd. De capaciteit van nu is daarmee vijfhonderd keer zo hoog als twintig jaar geleden.

De brancheorganisatie gaat ook in op de rol van de “zeer trieste ontwikkelingen in Oekraïne”. De Russische inval daar heeft tegelijkertijd “het geostrategische belang van zonne-energie” aangetoond, aldus SolarPower Europe.