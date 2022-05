‘Speler van het Jaar’ Wen Boss Mukubu fel vermagerd en zwaar getekend na ingreep en twee weken op intensieve zorgen

Kangoeroe en Belgisch Speler van het Jaar Wen “Boss” Mukubu was voor de eerste wedstrijd van de halve finale tussen Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears en lang voor de opworp eventjes in de Winketkaai. Zwaar getekend na een ingreep en twee weken op intensieve zorgen.

Mukubu is vele kilo’s vermagerd en stapt nog moeizaam. Met mondmasker op sprak hij eventjes als kapitein de selectie van Kangoeroes Mechelen toe. Hij woonde de wedstrijd niet bij en vertrok met de familie terug huiswaarts. Hij wacht nu nog een lange revalidatie. “Het was zeer emotioneel. Het was de eerste keer dat we hem terugzagen,” zei voorzitter Luc Katra (cpm)