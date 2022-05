UEFA-baas Ceferin verklaart Super League dood: “Begraven voor minstens 20 jaar”

De Super League, de gesloten Europese competitie voor topclubs die de voetbalwereld vorig jaar deed daveren, zal niet snel terugkeren. Dat verzekerde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag op het jaarlijkse UEFA-congres in Wenen. “Het project is begraven voor minstens twintig jaar”, klonk het duidelijk.

“Allereerst hou ik niet van de naam Super League, want het is allesbehalve een Super League”, verzuchtte de Sloveense voorzitter op het congres in Wenen, dat vorig jaar nog volledig in het teken stond van het controversiële initiatief van twaalf Europese topclubs.

“Ik denk dat dit project nu voorgoed voorbij is, of toch minstens voor twintig jaar”, zei Ceferin woensdag over de Super League, die wel nog steeds gepromoot wordt door de voorzitters van Real Madrid, FC Barcelona en Juventus Turijn.

De UEFA is momenteel verwikkeld in een juridische strijd met de drie clubs. Vorig jaar startte ze een tuchtprocedure tegen de drie ‘muiters’, die momenteel bevroren is omdat een Spaanse rechtbank de aanklacht ongeldig verklaarde. Daarnaast is er ook een procedure aan de gang bij het Eurpees Hof van Justitie. Ceferin weigerde op het congres in Wenen commentaar te geven over de juridische ontwikkelingen. “We moeten de rechtbanken respecteren en wachten op hun beslissing”, klonk de UEFA-voorzitter en advocaat diplomatisch.

De UEFA moet op haar beurt ook vragen beantwoorden. Zo vroeg het Spaanse gerecht aan het het Hof van Justitie een onderzoek in te stellen naar mogelijk misbruik door de UEFA van haar “dominante positie”. Het Hof moet zijn antwoord geven op het einde van het jaar.

Ceferin verzekerde echter dat de UEFA zich niet in een monopoliepositie bevond en geen inbreuk beging op het Europese mededingingsrecht. “Niemand is verplicht in onze competities te spelen en geen enkele federatie wordt gedwongen om zich bij de UEFA aan te sluiten”, klonk het. “Iedereen beschikt over het recht om een eigen federatie op te richten en om in hun eigen competitie te spelen. Dan kan je natuurlijk wel niet in de onze spelen”, sprak de UEFA-voorzitter nog.

Met zijn uitspraak reageerde Ceferin ook op het feit dat verschillende Super League-clubs vorig jaar verklaarden dat ze in de nationale kampioenschappen en de UEFA-competities wensten te blijven voetballen en tegelijkertijd hun eigen lucratieve competitie wilden oprichten. “De hele situatie is nu een beetje een puinhoop”, gaf Ceferin toe, die hoopte dat de situatie snel zou worden opgelost.