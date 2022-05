GIRO 2022. ETAPPE 6 ( Palmi – Scalea) Voor Caleb Ewan is het stilaan vijf voor twaalf

De zesde rit is de kroniek van de aangekondigde massaspurt. Wie pakt zijn eerste dubbel in deze Giro? Cavendish? Démare? Of toch Van der Poel? Of maakt Caleb Ewan vandaag een statement door vlotjes de sprint naar zijn hand te zetten. De topspurter van Lotto-Soudal kon de voorbije dagen wel verzachtende omstandigheden claimen, maar het is zo stilaan vijf voor twaalf.

Start: om 12.35 uur in Palmi

Aankomst: om 17.15 uur in Scalea

Afstand: 192 km (neutrale start is 9 km lang)

Het parcours

‘Il Garibaldi’ gaf de etappe twee sterren mee. Il Garibaldi is het officiële roadbook van de 105de Giro die organisator RCS altijd samenstelt. Twee sterren betekent dus een matig interessante etappe. De rit loopt door de regio Calabrië, ten zuiden van Napels. Na 34,5 km is er een klim van vierde categorie naar de Aeroporto L. Razzi in Vibo Valentia, maar daarna gaat het zowat rimpelloos langs de SS18 die langs de Tyrreense Zee voert. In principe eindigt ook deze zesde rit op een massaspurt. Massaspurt nummer vier.

De favorieten

Dat zijn de sprinters van zondag in Balatonfüred. Met Cavendish op kop die woensdagmiddag al op 50 km van het einde begreep dat het nutteloos was om zich als een dweil uit te wringen om toch eventueel te sprinten in Messina. Ook Ewan moet dringend wat laten zien. Na zijn val in de openingsetappe van de Giro vrijdag ging het enkel maar bergaf met de man die voor Lotto-Soudal minstens één Giro-rit moet winnen.

Voor de pure sprinter die van vlakke etappes houdt, is dit de laatste kans van de week. De volgende potentiële spurt dient zich pas woensdag in Reggio Emilia aan.

Dit zijn de sleutelmomenten

Eigenlijk zijn er geen. De laatste rotonde situeert zich op drie kilometer van de streep. Daarna is het vlak en rechtdoor naar de finish op de Corso Mediterraneo in dit kuststadje dat gelegen is aan de Riviera dei Cedri.

Dit moet u nog weten

In principe ligt vandaag enkel de ‘maglia ciclamino’ in de balans. Arnaud Démare leidt nu dit klassement met 94 punten, maar de eerste vijf liggen in een zakdoek van 41 punten. Het zou dus wel eens kunnen dat het er in de tussenspurt in Vibo Valentia achter de eventuele vluchters net iets feller gesprint wordt tussen de sprintbommen van deze 105de Giro. In deze ronde telt de eerste tussenspurt mee voor het puntenklassement en zijn er in de tweede en laatste tussenspurt van de dag bonificatieseconden te winnen.

