De Youtubers van Supercontent hebben nieuwbakken mol Uma enkele leuke vragen voorgeschoteld. Zo vroegen ze haar naar een memorabel moment tijdens de opnames en daar moest de West-Vlaamse niet lang over twijfelen. “We waren allemaal dronken op een feestje en Bert gooide ons met kleren en al in het water”, klonk het. Het duurde bijgevolg niet lang of iedereen stond in zijn ondergoed te dansen.