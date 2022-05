VWB Zutendaal op wandelweekend in Lutzerath

Naast uiteraard verschillende mooie wandeltochten in de omgeving van het dorpje werd er onderweg ook verpoosd voor wat volksspelen. Bij het typische 'schrèèmke litsze' herleefde de spirit die er destijds heerste op de speelplaats van de lagere school. Daarnaast was er ook aandacht voor cultuur. Zo was er o.a. een bezoek aan de bekende bedevaartskapel Mater Dolorosa in Driesch evenals, in samenwerking met de Cultuursmakers Zutendaal, een gidsbeurt in Cochem en een bezoek aan de Duitse Regeringsbunker in Ahrweiler.