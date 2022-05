Looise Cultuuravond zet jong talent in de spotlights

In totaal werden vier prijzen uitgereikt, waarvan één oeuvreprijs voor actrice Viv Van Dingenen. Twee van de vier prijzen gingen naar lokale talenten Lesley Vermeyen en Wouter Theunis. Lesley is creatief therapeute en slaat met haar belevingsatelier Atelier-IK al jarenlang een brug tussen creativiteit en mentaal welzijn. Wouter schreef in 2020 zijn eerste boek, ‘Te loat zee Boes’, over de geschiedenis van de Looise bioscopen.Voor het eerst in de geschiedenis van de Looise Cultuurprijzen werd er een Publieksprijs uitgereikt die de avond zelf door het publiek gestemd werd. Uiteindelijk kwam filmmaker Robin Peys als winnaar uit de bus, die bekroond werd omwille van zijn uitzonderlijke prestaties in de wereld van film en televisie. De Peierlink oeuvreprijs ging dit jaar naar actrice Viv Van Dingenen, die voor de eerste keer ooit gelauwerd werd in haar geboortegemeente.