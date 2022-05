Huzarenstukje: Biniam Girmay ontsnapt aan valpartij in volle massasprint

In tegenstelling tot Mathieu van der Poel maakte Biniam Girmay wel aanspraak op de zege in de massasprint van de vijfde Giro-rit richting Messina. De winnaar van Gent-Wevelgem leek zijn sprint in te zetten, tot Phil Bauhaus een kwak uitdeelde. Girmay moest hemel en aarde verzetten om recht te blijven en bolde als vijfde over de finish.

Een haar scheelde het of Biniam Girmay maakte in de vijfde etappe van de Giro een wel erg lelijke valpartij. De 22-jarige Eritreeër leek op weg om mee te strijden voor de zege, tot hij een kwak kreeg van Phil Bauhaus. Girmay flirtte met de valpartij, maar bleef wonder boven wonder recht.

Ondanks die bijna-val finishte de winnaar van Gent Wevelgem op de vijfde plaats. Een gemiste kans dus voor Girmay, die in het puntenklassement over Mathieu van der Poel wipt, maar wel Arnaud Démare voor zich moet dulden. Een sprinttrein van Intermarché-Wanty-Gobert had Girmay vandaag mogelijk aan de zege kunnen helpen. Zou Hilaire Van der Schueren in de buidel willen tasten voor een sprinttrein in functie van zijn goudklomp.

Analyse van de massasprint door Robbie McEwen