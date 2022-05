Vincenzo Nibali maakt voor eigen volk grote beslissing bekend: “Dit is mijn laatste seizoen”

Vincenzo Nibali (37) heeft woensdag aangekondigd dat hij aan het laatste seizoen uit zijn carrière bezig is.”Dit is mijn laatste Giro”, liet hij verstaan. Dat zei de Haai van Messina niet toevallig na afloop van de vijfde etappe van de Giro, die aankwam in zijn geboortestreek.

Nibali heeft een eindzege in de Tour, één in de Vuelta en twee in de Giro op zijn naam staan. De Italiaan is al zeventien jaar actief in het wielrennen.