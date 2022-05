Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers (82) overleden

De Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers (82) is overleden. Dat melden Nederlandse media op gezag van zijn uitgeverij Atlas Contact. Jeroen woonde in Lanaken.

“Jeroen Brouwers, schrijver, polemist en essayist is op 11 mei 2022 op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden”, dat meldt uitgeverij Atlas Contact. Brouwers werd 1940 in Batavia, een toenmalige Nederlandse kolonie, geboren. Na de Japanse invasie belandde hij in het Japanse interneringskamp Tjideng. In 1948 trok Brouwers naar Nederland.

In 1964 debuteerde hij met de verhalenbundel Het mes op de keel. Bij het grote publiek raakte hij vooral bekend met Bezonken Rood, waarin hij zijn verblijf in het Japanse interneringskamp beschrijft. Zijn zwanenzang, de roman Cliënt E. Busken, werd vorig jaar nog bekroond met de Libris Literatuur Prijs, voor de beste Nederlandstalige roman van het jaar.

joro