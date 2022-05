Ophef over gelekte naaktbeelden van Jesse - dr. Jackson Avery - Williams uit ‘Grey’s Anatomy’

Jesse Williams (40) werd bekend als Dr. Jackson Avery, de plastisch chirurg met de pretty blue eyes uit ziekenhuisserie Grey’s anatomy. Vorig jaar nam hij na twaalf seizoenen afscheid van zijn rol en onlangs maakte hij zijn debuut op de planken van Broadway, het theaterdistrict van New York. Hij oogstte al heel wat lof voor zijn vertolking in Take me out, waarin hij een professionele baseballspeler baseball vertolkt die uit de kast komt. Nu oogst hij lof om ... andere dingen.

In het stuk zitten enkele scènes waarin Williams volledig naakt te zien is. De acteur gaf op voorhand al aan dat hem dat ‘doodsbang’ maakte, maar dat het net goed was om uitgedaagd te worden. Hoewel de nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen – zo moet elke bezoeker z’n telefoon afgesloten achterlaten voor de voorstelling – heeft iemand dan toch het telefoonverbod geschonden en de naaktscènes gefilmd. Op Twitter verspreidden de beelden zich als een lopend vuurtje. Ze worden enthousiast gedeeld en becommentarieerd. #DAMN is zowat de algemene reactie, en daarbij wil het al eens gaan over de lengte van Williams penis.

“Whoever took one for the team and snuck camera to broadway to give us these Jesse Williams videos, thanks” deelt @sameolegal.

Second stage theatre, het gezelschap dat het stuk op de planken brengt, veroordeelde de actie en sprak van “seksuele intimidatie en walgelijk misbruik van vertrouwen”. Het wees er ook op dat het delen van naaktbeelden zonder iemands toestemming ernstige juridische consequenties kan hebben.

Collega-acteur Jesse Tyler Ferguson, ook te zien in Take me out en bij ons vooral bekend van Modern family, sprak zich ook uit op Twitter.

Williams zelf zat gisteravond op de sofa bij tv-host Andy Cohen tijdens Watch what happens live op de Amerikaanse tv. Zijn reactie op al de naaktheid in het stuk? “Het is een lijf. Niet meer of minder. En ja, ja, het is een jongen. Ik moet er gewoon niet te veel gedoe rond maken.”

Het theater zal alleszins extra personeel voorzien om nog strikter toe te zien op het naleven van de maatregelen. En voor wie toevallig in New York zou zijn: er zijn nog tickets!