Vliegtickets mogen dan relatief goedkoop blijven, andere reiskosten zitten wel in de lift. Zo is parkeren aan de luchthaven opnieuw wat duurder geworden. De prijsverschillen kunnen groot zijn, maar de tijd dat regionale luchthavens veel goedkoper waren, is voorbij. Hou ook rekening met de afstand van je parkeerplaats naar de terminal.