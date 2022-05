De file richting veerpont groeide woensdag aan tot in Stokkem. — © MMD

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

Door wegenwerken op de snelweg E314 tussen Genk en Maasmechelen kiezen heel wat automobilisten om de veerpont over de Maas te nemen tussen Meeswijk en Berg-Urmond. Ook daar is momenteel het tot 35 minuten aanschuiven in een file.