Beelden van voetbalfan die drie pinten op hoofd draagt gaan viraal: “Ik heb m’n talent nooit echt kunnen gebruiken, tot nu”

Schalke 04-supporter Mohammed Albarnawe is plots wereldberoemd geworden. De man van Nigeriaanse afkomst die al een tijdje in Duitsland woont, werd afgelopen weekend gefilmd toen hij tijdens de match van zijn team tegen St. Pauli drie pintjes op zijn hoofd droeg. Sindsdien gaan de beelden van zijn “speciale talent” de wereld rond. Mohammed wist al langer dat hij bekers op zijn hoofd kan dragen, maar kon dat “talent nooit gebruiken”. Tot hij op een match van Schalke 04 zijn vriend in rolstoel duwde en geen handen vrij had om het bier te dragen. Hij zette ze op zijn hoofd en heeft sindsdien een uniek handelsmerk dat hem al duizenden volgers op sociale media opleverde.