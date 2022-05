Rafael Nadal begint met vlotte zege op ATP Masters Rome, mogelijk nieuw duel met Goffin in kwartfinale

Nadal is het derde reekshoofd in Rome. Hij treft in de derde ronde de Canadees Denis Shapovalov (ATP 16). Daarna wacht in de kwartfinales mogelijk David Goffin (ATP 48). Vorige week werd onze landgenoot nipt geklopt door Nadal op het ATP Masters-toernooi in Madrid.

De 35-jarige Nadal won het toernooi van Rome al tien keer en is er titelverdediger. Vorig jaar versloeg hij in de finale Novak Djokovic. Zijn Servische rivaal kan hij dit keer tegenkomen in de halve finales.

LEES OOK. David Goffin schittert opnieuw op gravel en knokt zich voorbij elfde reekshoofd Hubert Hurkacz naar tweede ronde in Rome

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Zverev foutloos begonnen

Ook Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales. De Duitser, die ook vrij was in de eerste ronde, versloeg op het gravel in de Italiaanse hoofdstad de Argentijnse qualifier Sebastian Baez (ATP 37) met 7-6 (8/6) en 6-3.

Zverev neemt het in de derde ronde op tegen de Australiër Alex de Minaur (ATP 22) of de Amerikaan Tommy Paul (ATP 34).

De 25-jarige Zverev won de titel in Rome al een keer, in 2017. Een jaar later verloor hij de finale van Rafael Nadal. Afgelopen zondag was de Duitser nog verliezend finalist op het Masters 1.000 in Madrid, waar hij onderuitging tegen de Spaanse tienersensatie Carlos Alcaraz.