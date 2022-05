Tessa Wullaert stelt boek voor en gaat zaterdag met landskampioen Anderlecht vol voor de dubbel in de bekerfinale

“Wij verdienen maar een fractie van wat de mannen krijgen, maar dat is niet het ergste. Er wordt nog te vaak neergekeken op het vrouwenvoetbal”, legt Wullaert de reden van haar boek Vrouwenvoetbal uit. “Ik ken clubs waar meisjes plaats moeten ruimen voor de jongens als ze bijvoorbeeld in de fitnessruimte zitten. Zo geef je de boodschap: ‘Het zijn maar meisjes.’ Daar gruwel ik van. Een gelijke behandeling: dat is het absolute minimum.”

Ook in aanloop naar de bekerfinale komende zaterdag tussen Anderlecht en Standard merkt Wullaert tot haar ergernis het verschil tussen vrouwen- en mannenvoetbal. “Tickets konden niet online worden gekocht. Bijzonder jammer. Bovendien hoor ik dat KV Mechelen nog elke dag op het veld traint waar wij zaterdag de finale op moeten spelen. Ook dat begrijp ik niet. Mocht Anderlecht in het Lotto Park een finale spelen en de vrouwenploeg zou een hele week op dat veld trainen, dan is het hek van de dam. Omgekeerd blijkbaar niet.”

Hoewel het extrasportieve Wullaert stoort, kijkt ze op sportief vlak wel uit naar de bekerfinale. “Ik ben gebrand op die dubbel. Ik heb het deze week ook tegen de ploeg gezegd: ook al zijn we kampioen, als we zaterdag verliezen voelt dit seizoen alsnog als gefaald. We willen eindigen op een hoogtepunt. Wij zijn favoriet, maar Standard is een potige, niet te onderschatten ploeg. Ze hebben sterke play-offs gespeeld. Of ik Anderlecht een mooi afscheid wil geven? Of ik nu vertrek naar een andere ploeg of niet: ik wil gewoon die dubbel.”

Info boek: Vrouwenvoetbal – Auteurs: Tessa Wullaert & Pieter-Jan Calcoen - € 22,50 - ISBN 9789464341027