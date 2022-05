‘Organizational orgasm’, iemand? Ex-model Chrissy Teigen laat in haar hypergestructureerde kasten kijken

Niets leukers dan een kijkje nemen in iemands goed georganiseerde voorraadkast, toch? Zeker als die iemand Chrissy Teigen is. Het voormalig Sports Illustrated Swimsuit-model, ook wel bekend als mevrouw John Legend, weet wat lekker is én ze kan koken. Dat wisten we, met dank aan haar twee succesvolle kookboeken en haar kookwebsite Cravings waar je video’s vindt waarin ze in haar testkeuken lekkere dingen klaarmaakt.

Wie elke dag in de keuken staat, heeft natuurlijk nood aan een flawless georganiseerde voorraadkast. En daarvoor deed Teigen (36) een beroep op de professionals van The home edit, bekend van Get organized op Netflix, waar ze ook al een droom van een inloopkast voor Reese Witherspoon maakten. The home edit reorganiseerde Teigens keukenkastjes en voorraadkast en deelde vandaag al een sneak peek van het resultaat.

In de korte Instagram-video zien we Teigens metalen voorraadkast uit haar testkeuken: rijen en rijen van dezelfde producten (die voorraad heeft ze natuurlijk nodig voor haar kookrubriek), conservendozen met gezeefde tomaten, rode chilipeper, bonen, maïs en meer exotische producten als bamboescheuten en lychees die Teigens Thaise roots eer aan te doen.

Teigens moeder Vilailuck woont trouwens bij het gezin in en kreeg op Chrissy’s site haar eigen kookrubriek. Vandaar ook het speciale plekje in de kasten voor de kartonnen kippen- en runderbouillon en draaiplateaus (in het Engels ‘lazy Susans’, red.) met een flinke voorraad speciale oliën, Oosterse sauzen en azijnen. Alles duidelijk gelabeld en mooi opgelijnd, zodat Teigen in één oogopslag de juiste ingrediënten in haar kast weet te vinden.

Maar ook de voorraadkast van het gezin vol snacks kreeg een make-over. In die kast vinden we vooral dozen cornflakes, plateaus met een keur aan pindakaas en jams, metalen mandjes vol snoeprepen en zelfs glazen potten gevuld met pretzels en koekjes. Een droom voor de kids van Teigen en Legend, Luna (6) en Miles (3).

Wij zijn alvast gezond jaloers. Nog iemand die een organizational orgasm kreeg, zoals Teigen de ervaring van haar kast ooit zelf beschreef?