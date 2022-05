Vincent Kompany filosofisch voor beslissend duel om de derde plaats: “Vertrouwen is als een kat. De ene dag eet ze bij jou, de andere dag bij de buren”

Als Anderlecht vanavond wint van Antwerp dan is het zeker derde. Trainer Vincent Kompany is wel op zijn hoede voor mannen als Radja Nainggolan en Faris Haroun die revanche zullen willen na de 0-4 van zondag. Tegelijkertijd gelooft hij in zijn jonge bende. “Anderlecht is op de goeie weg.”

Het wordt morgenavond weer een strijd tegen Antwerp. Normaal zet een speler steeds meer ervaren spelers op het veld als de matchen belangrijker worden, maar bij RSCA is het anders. Vincent Kompany verjongde zijn team de afgelopen week. “Ik heb in mijn kern acht ervaren spelers en 22 jonkies”, zegt hij. “We zijn die gasten al sinds vorig seizoen aan het klaarstomen. Ze staan nu verder dan een jaar geleden en dat spelen we uit.”

Francis Amuzu was daar op de Bosuil het levende bewijs van. De flankaanvaller voetbalde goed en scoorde zijn allereerste hattrick. Amuzu is een speler die vertrouwen nodig heeft, maar Kompany relativeert. “De grootste fout die je kunt maken is zeggen aan een jonge speler dat hij afhangt van het vertrouwen. Vertrouwen is als een kat. De ene dag eet en slaapt ze bij jou, de andere dag bij de buren. Een speler moet een bubbel creëren voor zichzelf waarin hij optimaal kan functioneren. Dat mag niet afhangen van een coach. Natuurlijk geef je als trainer werkpunten aan zodat jongens weten wat ze moeten verbeteren, maar dan is het ook aan hen om daarmee aan de slag te gaan. Als het dan eens minder loopt, hebben ze iets om op terug te vallen. Amuzu is daarin geslaagd. Francis werkt keihard en bereidt zich altijd optimaal voor. Daardoor heeft hij zijn minder goeie punten geleidelijk aan verbeterd.”

© BELGA

Het wordt voor Anderlecht nu een zaak om de klus af te werken en minstens die derde plaats te pakken. Toch verwacht Kompany nog een stevige repliek van Antwerp. “Ik ken de karakter en persoonlijkheden van Antwerp redelijk goed”, vervolgt hij. “Nainggolan en Haroun zijn ervaren spelers die weten dat ze nu moeten reageren. Ze gaan niet naar hier komen met een bloemengeweer. Tegelijkertijd moeten wij ook niet naar deze match toeleven met het gevoel dat we één uitstekende match hebben gespeeld. Wat wij brachten op Antwerp moeten we elke week brengen. Dat is de stap die we moeten zetten.”

Huurlingen weg?

Het doel van RSCA was beter doen dan de vierde plaats van vorig seizoen. Met een derde stek en een - weliswaar verloren - bekerfinale zou het objectief bereikt zijn. “Begrijp me niet verkeerd”, besloot Kompany. “Ons seizoen is nu eigenlijk al geslaagd. Ik weet dat dit moeilijk te verzoenen is met het embleem, maar als je een vlag op het veld zet zal die niet scoren. Je moet ook naar de context kijken. Ja, wij willen ook alles winnen, maar het is een doelstelling en een noodzaak om talenten te lanceren. Als je ziet hoe jongens als Kana, Arnstad, Debast, Stroeykens... zich ontwikkelen. Anderlecht is op de goede weg. We zijn waarde aan het creëren voor de toekomst en volgend seizoen willen we graag voortbouwen op de ploeg die er al is. Dat hebben we afgelopen zomer niet kunnen doen.”

© BELGA

De ruggengraat van het elftal is er, maar of de huurlingen Kouamé en Zirkzee zullen blijven is hoogst twijfelachtig. Verdediger Lisandro Magallan keert normaal ook terug naar Ajax. “Het is nu niet het moment om daarover te praten”, wist Kompany nog. “Het belangrijkste zijn nu onze prestaties op het veld in de volgende week. Daarna is er tijd genoeg om te bekijken wat de opties zijn met onze huurspelers.”