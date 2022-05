Rugproblemen houden Eli Iserbyt enkele weken aan de kant, kruis over wereldbeker mountainbike en eerste wegwedstrijden

“Na het afgelopen veldritseizoen staken de eerste rugklachten bij Eli Iserbyt de kop op tijdens de voorbereiding op het zomerprogramma”, klinkt het in een persbericht van Pauwels Sauzen - Bingoal. “Ondanks behandelingen bleef de rugpijn terugkeren en werd die afgelopen zondag bij zijn debuut in de Wereldbeker mountainbike in het Duitse Albstadt helaas zo ingrijpend dat Eli voortijdig uit de wedstrijd verdween. Nadien reisde hij niet door naar het Tsjechische Nove Mesto voor de volgende wereldbekerwedstrijd, maar keerde Eli terug naar België voor medisch onderzoek.”

Dankzij die onderzoeken weet Iserbyt nu eindelijk waar het probleem ligt. “Op een MRI-scan was er een letsel op de onderrug te zien. Dat veroorzaakt een aanslepende ontsteking”, vertelt Iserbyt. “Het belangrijkste is dat de dokters me hebben verzekerd dat alles weer goed zal komen door rust. De komende periode schroef ik daarom de trainingen sterk terug en ga ik zowel in de MTB als op de weg enkele weken uit competitie. Hoelang precies, dat weet ik nog niet. Maar ik verwacht wel dat het even zal duren. Pas als de pijn helemaal weg is, keer ik terug in competitie.”

De mountainbikeplannen van Eli worden stevig in de war gestuurd, maar de blessure is geen drama voor het komende veldritseizoen. “We hebben nog tijd. Dit is een moment waarop ik naar mijn lichaam moet luisteren en alles even ‘on hold’ moet zetten. Liever nu wat langer rust om mijn lichaam helemaal te laten genezen, dan dit laten aanslepen tot vlak voor de start van het crossseizoen.”