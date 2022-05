Hasselt

Maison Florida in de Vissersstraat in Hasselt is één van de locaties die morgenavond de deuren opent voor het brede publiek. Tijdens Kunstennacht kunnen bezoekers op 50 locaties terecht om cultuur op te snuiven. Bij Maison Florida kan men genieten van een streepje muziek gecombineerd met verschillende werken van jonge kunstenaars.