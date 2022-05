Minister Kitir wil jongeren in Palestina aan het werk krijgen

Hebron

De werkloosheid in Palestina is groot. Vooral jongeren vinden steeds moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir wil daar verandering in brengen met haar nieuwe samenwerkingsprogramma, dat de jongeren en vrouwen meer toekomstperspectief moet bieden. Zo investeert ons land onder andere in scholenbouw in bezet Palestijns gebied. De minister bezocht tijdens haar tweede dag in Palestina twee scholen in Hebron, het economisch hart van de Westelijke Jordaanoever.