Indrukwekkende herdenking begin Tweede Wereldoorlog in Vroenhoven

Riemst

Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van tal van afgevaardigden van de Belgische Luchtmacht, de Britse Royal Air Force en een twintigtal vaderlandslievende verenigingen werd woensdag het begin van de Tweede Wereldoorlog in ons land herdacht. 82 jaar geleden, op 10 en 11 mei 1940 tijdens de Duitse inval - waarbij de bruggen over het Albertkanaal in Vroenhoven, Veldwezelt en Kanne uiterst strategisch waren - vielen 180 soldaten en burgers.