Vandaag Inside keert terug op tv na kaarsenrel, inclusief Johan Derksen

Talpa is niet bereikbaar voor een reactie. De drie presentatoren besloten bijna twee weken geleden te stoppen na een storm van protest overeen bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaalen zei dat er geen penetratie was geweest.

LEES OOK. Collega host ‘Vandaag inside’ klapt uit de biecht: “Johan nog nooit zó aangeslagen gezien”