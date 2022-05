Drugslab ontdekt in Vroenhoven: “Er is binnen iemand aan het sterven”

Drugslab ontdekt in Vroenhoven: “Somebody is dying in the house”. — © TP

De civiele bescherming ruimde een drugslab op in Vroenhoven. De installatie werd ontdekt door iemand die uit het huis kwam gelopen en riep dat er iemand aan het sterven was.

“Somebody is dying in the house.” (“Er is iemand aan het sterven in het huis.”) Dat zou een Engelssprekende man dinsdag verkondigd hebben tegen een van de buren op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven. De Engelstalige was op dat moment over een omheining aan het plukken en werd staande gehouden door mensen die in de omgeving wonen.

De politie werd ingelicht en toen zij ter plaatse kwamen ontdekten ze in het huurhuis de installaties voor een drugslab. Of er daadwerkelijk nog iemand anders in de woning werd aangetroffen is nog niet bekend. Wel stonden er installaties gereed voor de opslag of productie van synthetische drugs.

© TP

De Engelssprekende man werd dinsdag door de politie meegenomen voor verhoor. Daarna volgde de opruiming. Bij de metingen door de brandweer werden alvast geen schadelijke stoffen waargenomen. ppn

© TP

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.