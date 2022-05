James Wade ligt na forfait tegen Dimitri Van den Bergh nog steeds in ziekenhuis

Drie dagen nadat hij verstek moest geven voor zijn halve finale tegen Dimitri Van den Bergh op het European Darts Open in Leverkusen, ligt James Wade nog steeds in het ziekenhuis. In een bericht op zijn sociale media staat woensdag te lezen dat de 39-jarige Engelsman, bijgenaamd ‘The Machine’, zich “extreem onwel” had gevoeld.