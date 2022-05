Tim Smet treedt op namens Martino Trotta en wilde meer weten over een gsm van Sandro Hamidovic (rechts) met het contact “M.” in, maar moest wachten omdat het antwoord ‘later aan bod kwam’. — © rr

Oudsbergen/Tongeren

Op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino raken de advocaten van de verdediging meer en meer geïrriteerd omdat ze niet meteen antwoorden op hun vragen krijgen. Voorzitter Jo Daenen wijst erop dat het moment niet altijd gepast is omdat het onderwerp later aan bod komt en hij het proces niet nodeloos wil vertragen.