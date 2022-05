AAN DE START. Gaat Mathieu van der Poel straks sprinten in Giro na opgave ploegmaat? “Eerst even kijken hoe het loopt”

“Het was een beetje te verwachten dat het moeilijk zou worden op de Etna”, zei Mathieu van der Poel voor de start van de vijfde rit in Catania. “Ik had er ook al vrede mee genomen, het was al heel mooi geweest. Nu op naar de volgende doelen. Vandaag (woensdag, red.) ga ik eerst even kijken hoe het loopt. Het is jammer dat die klim best ver van de aankomst ligt, wat het moeilijk maakt om de sprinters te lossen. Het is nog ver naar de finish. We zullen zien hoe de benen voelen. Ontsnapping wordt moeilijk, ik denk dat de sprintersploegen zich na die klim zullen organiseren. Ik denk dat het sprinten wordt.”

Caleb Ewan: “Nog tijd om terug te komen”

Het was voorlopig nog niet de Giro van Caleb Ewan. In de laatste meters van de openingsetappe leek hij op weg naar de derde plaats, maar kwam hij lelijk ten val. Gelukkig moest hij de Giro nog niet verlaten en kon hij zondag al opnieuw meedoen in de sprint. Daarin moest hij wel vrede nemen met een teleurstellende achtste plaats.

“Het kan lastig worden met die zware klim in het midden van de etappe, maar vanop de top is er nog 90 kilometer te gaan”, aldus Caleb Ewan voor de start. “Zelfs als we moeten lossen is er nog tijd om terug te komen. Dat er veel bochten liggen in de laatste twee kilometer, vind ik niet zo erg. Ik hou van een technische finale. Het is altijd belangrijk om in de juiste positie te zitten in de laatste bochten.”

Biniam Girmay: “Minder stressen dan zondag”

Biniam Girmay zal in deze Giro moeten strijden met Mathieu van der Poel om de paarse puntentrui. De Eritreeër is prima begonnen aan zijn eerste grote ronde met al een tweede en een vierde plaats. “Gisteren (dinsdag, red.) is Mathieu het roze verloren, dus we zullen zien wat dat betekent voor de strijd om de puntentrui”, aldus Girmay voor de start. “We zijn niet de enige renners die mikken op die trui, want Nizzolo, Gaviria en Cavendish zijn er ook. Vandaag wordt het minder stressen dan zondag, want de rit is niet volledig vlak. Daardoor voel ik ook minder druk voor de start.”

Tom Dumoulin: “Klassement is na gisteren van de tafel”

Voor de Nederlander Tom Dumoulin wordt het tijdens de vijfde rit vooral recupereren van de lastige etappe van dinsdag. Hij finishte op meer dan negen minuten van winnaar Lennard Kämna op de Etna. “Ik ga me een beetje wegsteken in het peloton”, vertelt Dumoulin voor de start. “Het is een makkelijke rit, dus het wordt kwestie van de dag goed door te komen en even te resetten. Dat laatste is ook nodig na gisteren. Één van de doelen in deze Giro is om met rit naar huis te gaan. Dat doel staat nog. Het doel voor klassement is na gisteren van de tafel. Als ik nu in een ontsnapping zit, dan ga ik geen rit winnen want ik voel me niet sterk genoeg. Ik heb tijd nodig om op krachten te komen.”

